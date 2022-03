Ukraina väed ootavad lisamoona, abisaadetised kuhjuvad piiril

Riigid annetavad Ukrainale moona ja relvi, aga kuidas mitu tuhat tonni varustust tegelikult kohale jõuab? Kas piisavalt kiiresti?

Ukraina õhuruumi lennukitega siseneda ei saa – Venemaa suudab seda väga hästi oma kontrolli all hoida ja abi toovad lennukid lastaks lihtsalt alla, analüüsis olukorda Financial Times. Ukraina lennukid suudavad piiratud määral kõige olulisemat relvastust riiki sisse viia, kuid maht on vajalikuga võrreldes imeväike. Lääneriigid keelduvad Ukrainale õhukaitset andmast, nii et õhu kaudu varustamise võib maha kriipsutada. Ka meritsi pole see võimalik: Aasovi meri on Venemaa kontrolli all.