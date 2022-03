Jaanus Nõgisto | Mind on alati huvitanud suurelt mõtlevad ja toimetavad inimesed, olgu siis muusikas või kunstis

2018 aastal asutasime koos Toomas Lepaga firma Artefilm ja otsustasime keskenduda just kunsti- ja muusikaprogrammi tegemisele. Portreefilmid dirigent Risto Joostist ja Tallinna Kammerorkestrist olid nn esimesed pääsukesed. Kirjutasin ideekavandi Mati Karmini täispikast kunstifilmist juba 2019 aastal. Küllap oli kavand liiga pöörane ja provotseeriv, Kultuurkapitalilt ja Eesti Filmi Sihtasutuselt meil rahastust saada ei õnnestunud. See selleks.

Mind on alati huvitanud suurelt mõtlevad ja toimetavad inimesed, olgu siis muusikas või kunstis. Mati Karmin on üks sellistest. Inimlikult oli ta mulle mõistatus ja just selle pärast inspireeriv. Ja siis plahvatas veel skandaal Jaak Joala mälestusmärgiga seoses. Tegelikult lükkaski see asja käima.

Mati Karmini töid leidub paljudes Eesti paikades. Kuidas need Sinu arvates rikastavad linnapilti, missugust kunstilist sõnumit need kannavad?

Tartus, Jaani kiriku kõrval võpsikus asub Mati Karmini loodud mälestusmärk Eesti esimesele üldlaulupeole. See on millegipärast mu absoluutne lemmik. Assotsiatsioonide rida mida see tekitab on lõputu aga ma pole nii sõnaosav, et seda paari lausega siinkohal kirjeldada. Mitmemõttelisus, peen käsitöö raske materjaliga ja mastaapsus on mind alati käima tõmmanud.