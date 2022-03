Minult on mitmeid kordi küsitud kommentaari Venemaale kehtestatud sanktsioonide mõju kohta. Chicago Ülikooli rahandusprofessorina vastan lühidalt: olukord on p****s. Ja topelt-halb on asi seetõttu, et Venemaa kodanikud ise, ka haritumad nendest, ei saa aru, mis neid ees ootab.

Selgitan lähemalt.