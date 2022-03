JUHTKIRI | Rahvussuhetes peame jääma rahulikuks

Loodame, et optimistidel on õigus. Aga me peame ka ise kaasa aitama, et see nihe toimuks Putinit uskuvate venelaste teadvuses võimalikult kiiresti ja valutult. Kaasa aidata saab nii, et jääme rahvussuhetes rahulikuks, ei hakka iga vene keelt rääkivat inimest automaatselt Putini sõjas süüdistama. Ja neile, kes Putinit kaitsevad, selgitame rahulikult, mis toimub. Varsti peab pime olema, et mitte aru saada, kes on selles sõjas päriselt natsid ja fašistid – Putini kamp.