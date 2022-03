KÕNE UKRAINASSE | Sumõ linna lõksus elanikud: kui Vene blokaad jätkub, tuleb humanitaarkatastroof

Vene piirist vähem kui 50 kilomeetri kaugusel asuv Sumõ linn on olnud julma vaenlase tule all sõja esimestest päevadest peale. Nüüdseks on venelastel õnnestunud linn piiramisrõngasse võtta.

„Linn on ümber piiratud, kaupu ei saa enam sisse tuua, aga esmatarbekaubad hakkavad otsa saama. Kui vene väed jätkavad blokaadi, järgneb humanitaarkatastroof,” teatab vabatahtlikuna tegutsev Dmitrõ Tištšenko 265 000 elanikuga linnast. Endiselt jätkuvad linna ääres lahingud, vaenlasel üritatakse takistada linna sisse pääseda.

„Üritame vastu pidada,” ütleb murtud häälega tema abikaasa Marina Tištšenko. Neljapäeva õhtul, vahetult enne selle loo avaldamist teatab Marina, et kuna tabamuse on saanud linna elektrijaam, pole elanikel enam ka elektrit ja veevarustus on katkenud.