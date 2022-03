KÕNE UKRAINASSE | Marina Sumõ linnast: „Inimesed on külmas, vett ja elektrit pole”

Kas majad on juba külmad? „Jah, neil, kellel kütet enam ei ole, on juba külm,” kinnitas Marina. „Raske on neid kätte saada, sest nende telefonidel on akud tühjaks saamas, nii et nad üritavad kokku hoida seda aku taset, mis neil veel on, et jälgida hoiatusi ja kontakteeruda oma perekondadega.”