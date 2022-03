Tuumaenergeetik Kaspar Kööp: kui palju ja mida me peaksime Ukraina tuumajaamadega seoses kartma?

Täna on Ukrainas 15 toimivat tuumareaktorit koguvõimsusega 13.1 GWe. Esmaspäevase seisuga töötab neist tavarežiimil üheksa, ülejäänud kuus on seisatud kas korraliste hoolduste või madala elektritarbimise tõttu. Kõik töötavad reaktorid on nn VVER-tüüpi surveveereaktorid, mille tehnoloogia pärineb sarnaselt RBMK reaktoritele Venemaalt, kuid mille ehitus on oluliselt erinev, tänapäevasem ja rahvusvahelistele ohutusnormidele vastav.

Üheks potentsiaalseks ohuallikaks Venemaa sõjategevuse tõttu peetakse Zaporižžja tuumajaama Kagu-Ukrainas, mis on oma kuue VVER-1000/320 tüüpi reaktori ja 5.7 GWe koguvõimsusega Euroopa suurim.