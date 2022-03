Eˉlektron korraldab Ukraina toetuseks Solidaarsuskino

Järgmine nädal toob ekraanile Docu Days Festivali programmis osalenud kunstnike teoseid.

Kaks aastat on üks eˉlektroni programmi loojatest ja Eesti kultuurimaastiku elavdamise eest hoolitsenud inimesi Bohdana Korohod - noor Ukraina teoreetik, eˉlektroni residentuuriprogrammi ja taskuhäälingu elektron.signal kuraator.

Kolmapäeval tegi ta pöördumise rahvusvahelise kultuurikogukonna poole. “Tahan tänada kõiki, kes meid praegu vaatavad. See, et sa oled siin, tähendab, et sa ei ole ükskõikne, et oled valmis ka reaalselt aitama, mitte lihtsalt välja ütlema, et mõistad hukka sõja, mille Venemaa Ukrainas juba nädal tagasi alustas. [...] Praegu sõltub meist igaühest, igaühest teist, kui kaua see veel kestab. Kas veel üks päev või üks aasta?," ütles Bohdana.