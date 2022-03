Manuela Pihlap: kindlasti on Eestis ka putiniste, aga iga Vene teatri etendus ei ole veel julgeolekuoht

Kiiev võib olla Tallinnast 1300 kilomeetri kaugusel, aga me tunneme sealse sõja kuuma hingust siin iga päev. Veel enne, kui saabusid Eestisse esimesed sõjapõgenikud, jõudis mitmetele minu vene sõpradele kohale teadmine, et nemad on siin piltlikult öeldes tanki pandud. Ma ei oska öelda, kui paljud eestlased näevad igas siin elavas venelases president Putini isiklikku erisaadikut, aga kindlasti on neid mu vene sõpru, kes eeldavad, et just nii neid vaadatakse.

Praegu on radikaalidel hea aeg oma 15 sekundit kuulsust kätte saada ja iga rahunema kutsuja mõjub mannetult. Olukorda ei tee lihtsamaks need, kes autoklaasi peale Vene vägede veokitelt tuntuks saanud Z-tähe panevad või väljakutsuval viisil Venemaa lipuga mõnedele üritustele saabuvad. Neid on, neid tuleb. Nagu ei tee olukorda paremaks ka need, kes nõuavad siin elamisloaga elavate Vene Föderatsiooni kodanike väljasaatmist või koguni vene keele väljajuurimist avalikust ruumist.