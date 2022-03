Riigil peab olema pikk plaan selleks, kuidas siit edasi, sest vabatahtlikkusele üles ehitatud sõjapõgenike toetust pikaajaliselt ei jätka.

Aga kui tuleb 50 000 sõjapõgenikku? Valdavalt naised ja lapsed. Kas meie teenusepakkujad annavad neile kõigile tasuta kõnekaardid ja muu vajaliku? Kus nad elavad, kes toitlustab, kuhu lasteaeda/kooli lapsed lähevad? Esimesed sõjapõgenikud on saabumas tuttavate ja sugulaste juurde. Nad tahavad oma maale tagasi minna, kuid kui hooned on purustatud, kui mehed ja isad on tapetud, kuhu nad tagasi lähevad?

Aga kui tuleb 100 000 sõjapõgenikku? Lapsed peavad kooli ja lasteaeda saama ja kui nad jäävad pikemaks, siis eeldame, et saavad ka eestikeelsesse ühiskonda integreeritud.