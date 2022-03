Siseministeeriumi kantsler: abistame piiril ukrainlasi, et neil oleks Eestisse turvaline tulla

Siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits ütleb intervjuus Eesti Päevalehele, et elanikkonna seas pole paanikaks põhjust, kuid peredes tasub kõik teemad seoses Ukraina sõjaga läbi rääkida. Suurt tähelepanu pööratakse sellele, et Eesti inimesed oleksid ühtsed ja hoiaksid kokku ning et siin ei tekiks rahvuste pinnal konflikte.