Jaak Madison: Ukrainale vajalike relvateede blokeerimine Ungari poolt võib neile endale kätte maksta

Kahtlemata on Ungari otsus blokeerida ralvatarneid Ukrainasse läbi enda territooriumi halb ja kahjustab Ukraina olukorda. Ma võin küll mõista, et Ungaril on olnud pikka aega kana kitkuda Ukrainaga seoses ungarlaste vähemusgrupiga Ukrainas ning samal ajal on Ungari sõlminud uue ja üpris soodsa gaasitarnelepingu Venemaaga.