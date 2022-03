Kristen Michal: võimsaim monument vabale Ukrainale on pealinna deputiniseerimine

Moskva puiestee Tondiloo pargis Lasnamäel. Foto: Vallo Kruuser

Meist idas on diktaator Putin võtnud ette teostada ennustuse, et ühel päeval on Hiinal ning Eestil ühine piir. Teisiti on raske mõista maailma esikümnesse enam mitte kuuluva majandusega riigi pingutust viia ennast Euroopast, läänest veel kaugemale. Ehkki võib-olla selles peitubki ängi üdi – Putini aegne Venemaa on tähelepanu osaliseks saanud vaid tüli norides. Mitte tehnoloogias, teaduses või kasvades uuendustega majanduses maailma liidrite hulka.