Noel Foster: Putini plaan – jupita ja valluta

Vladimir Putini Ukrainasse tungimine paistab irratsionaalse ja ennasthävitavana. Ta on juba kasutusele võtnud üle veerandi oma lahingujõude, vähendanud vägesid piiril Hiinaga ja kulutanud märkimisväärselt palju ressursse ilma edu saavutamata. Ta on eksitanud oma toetajaid Euroopas ja Ameerikas, väites, et ta ei tungi Ukrainasse. Ta saatis lahingusse seda mitte tahtvad kutsealused. Miks?

Putini motiivid võivad tunduda arusaamatuna, kui ta poleks neid 2006. aastast järjekindlalt väljendanud. Oma 21. veebruari telepöördumises, kus ta kritiseeris Ukraina väljarännet ja oligarhide korruptsiooni, esitas oma moonutatud ajalookäsitluse ja ähvardas Kiievit, rääkis Putin taas, et ei nõustu rahvusvahelise korraga, mis tema arvates õõnestab Venemaa positsiooni.