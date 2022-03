Eerik-Niiles Kross: hakkab tekkima tunne, et kogu Putini armee on Ukrainas nagu liftis kinni

Võim on justkui Euroopa rahvaste kätte läinud. Prahas demonstreeris Ukraina toetuseks üle 100 000 inimese. Zelenskõi kõneles ekraanilt ja võeti liialdamata vastu kui Euroopa vabadusvõitluse juht. Ja nii mitmes linnas üle Euroopa.

Putin teatas, et läänemaailma sanktsioonid Vene majanduse vastu on banditism. See teeb südame soojaks. Meie metsavennad ja selle kaudu enam-vähem kõik eestlased (kui kommunistid välja arvata) on aastakümneid olnud Moskva retoorikas bandiidid. Nüüd siis on meie liitlasrahvad ka bandiitide ridadesse astunud. Tere tulemast!

Aga kõige meeliülendavamad uudised on siiski Ukrainast, kuigi see võib kõlada absurdselt, sest pommirahe all olevate linnade, purustuste ning hädas olevate naiste ja laste pildid on masendavad ning panevad muretsema.

Aga suur osa, isegi enamik lahingutegevuse uudiseid olid eile head. Võimalik, et...