SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Putini ideaal on meelitada NATO võitlusse. See annab ideoloogiliselt kandva sõnumi

Lõuna pool on Venemaa vägede edasiliikumist takistanud see, et nad on oma jõud jaganud mitme suuna vahel ning nad lihtsalt pole võimelised seetõttu kiiremini edasi liikuma.

Eks alati on küsimus ka tagalast, sest Hersoni (valdavalt venekeelne linn varasemast ajast) meeleavaldused näitavad, et elanikkond on meelestatud äärmiselt sõjakalt okupatsioonivõimude vastu. Kui kõike striimitakse reaalajas üle maailma, siis lihtsalt nad ei saa tulistada rahulikke elanikke, kuigi nad sooviksid. Kui tagala on vaenulik ja väed pihustunud erinevates suunades, siis paratamatult tuleb hoogu maha võtta.

Põhja pool on omajagu kõneainet põhjustanud Valgevene armee, sest on ülisuur Venemaa surve, et nad läheksid lahingusse. Paraku on seal mitu probleemi.