Viimastel aastatel on ikka ja jälle tõusnud päevakorda Soome liitumine NATO-ga. Poliitikud on seda teemat parema meelega vältinud, sest säärane debatt oleks Venemaa vastu vaenulik. See nõrgestaks Soome ja Venemaa vahelisi – vähemalt ametlikult – sõbralikke suhteid.

Nüüd on aga olukord hoopis teine. Asjaolu, et iseseisvast Ukrainast on saanud Venemaa sõjategevuse sihtmärk, on Soome rahva mõtlema pannud.

Riigi suurim päevaleht Helsingin Sanomat korraldas äsja arvamusküsitluse...