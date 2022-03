JUHTKIRI | Venelastel on valida orjus või mäss

Enne seda, kui Venemaa sõda alustas, rääkis osa poliitikuid ja analüütikuid, et juhtigu Venemaad parem „stabiilne” Putin, sest muidu võib Venemaa saada veel hullema valitseja. Praegu on raske ette kujutada, kes ja kuidas saaks olla veel hullem. Lääneriikide suhtumine Putinisse muutus kiiresti, kuid praeguste sanktsioonidega ei tohi rahulduda, vaid Venemaa rahakraanid tuleb veel tugevamini kinni keerata, et ta sõjamasin rutem lõplikult seisma jääks. Venemaalastel aga on valida põhjakorealiku orjuse ja mässu vahel.