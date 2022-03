Kõigepealt soovin, et mõistaksime üheselt, mida tähendab perelepitus. See termin on veidi lost in translation, julgen väita.

Tiitel „perelepitaja“ viitab, justkui hakkaks ta tegelema lahku läinud osapoolte lepitamisega ja suhte „remontimisega“, osapoolte tagasi kokku viimisega. Tegelikult tegeleb perelepitaja just lahku läinud peredega – eesmärgiga sõlmida kokkuleppeid tulevikuks – ega tegele minevikuküsimustega.