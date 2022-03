Sigrid Nuutre sõjapõgenikest: ukrainlane ei soovi meie almust, ta tahab ise raha teenida

Hetkel on seis mitmeski mõttes erakordne, sest abipakkujaid on rohkem kui abivajajaid. Kuid kauaks see nii ei pruugi jääda.

Sigrid Nuutre Eesti Välispoliitika Instituudi projektijuht, Isamaa erakonna liige

