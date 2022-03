Venelaste tüüpiline probleem - sõjatehnika laguneb ja see vajab remonti. Selleks on vaja veoautot koos seadmetega, mis võimaldaks tanki treilerile panna. Aga kuna trassid on kolonnidest umbes, siis pole seda võimalik teha. Pole muud varianti, kui lükata nad tee pealt kõrvale. Kui vaatate fotosid kolonnidest, siis see massiliselt tee pealt kõrvale pargitud sõjatehnika on katkine.

Lahingute käigus selgus veel huvitav fakt - õhutõrjesüsteem Pantsir-1 ei suuda avastada õhust Ukraina armee droone. Sellise kompleksi turuhind on 13 miljoni dollari kandis ja ühe Pantsir-1-e sai Ukraina armee trofeeks, kui see oli mudasse kinni jäänud.