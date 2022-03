KOLUMN | Harri Tiido: paleepööre on loogilisim viis, kuidas Putin lahkub

Eelmise nädala lõpus sattusin lugema ajalehe Nezavissimaja Gazeta olukirjeldust Ukraina sõjast. Jutt käis ühe Ukraina tuumajaama lähistel toimunust.

Lehe kohaselt olevat seal Ukraina diversantide üksus rünnanud Venemaa rahvuskaardi patrulli. Justkui loomulik sõnastus, ent kui mõelda, et tegemist on Ukraina territooriumiga ja rahvuskaart on seal okupandina, siis kuidas saab ukrainlasi nende endi kodumaal diversantideks nimetada? Paraku on see Venemaa meedias täiesti rutiinne.

Venemaa koolidele on aga antud ülesanne korraldada õpilaste mõtteid koondavaid tunde, kus tuleks selgitada president Putini sõjakuulutuskõnet ning sellele eelnenud Donetski ja Luhanski separatistlike moodustiste eraldioleku tunnustamist kui selle sajandi ja üldse ajaloo „epohhi loovat sündmust”.

Ajalukku Putin kindlasti läheb, kuid loodetavasti teises valguses