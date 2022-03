KÕNE UKRAINASSE | Ümberpiiratud Sumõst põgenevaid inimesi tulistati ja võeti pantvangi

Sumõ linn on sõja algusest peale olnud tule all ja eelmisest nädalast alates piiramisrõngas, kuid vaatamata pikalt kestnud lahingutele on Ukraina armee siiani suutnud hoida linna sissetungijate eest. Eelmise neljapäeva õhtul kadusid linnast venelaste rünnakute tõttu elekter ja vesi.

Hea uudis on, et elekter ja vesi on nüüd ligi 250 000 elanikuga linnas tagasi. Seda küll tänu reservis hoitud jaamale. „Olukord on siiski probleemne, sest see on meie viimane allikas,” märkis kohalik vabatahtlik ja ajakirjanik Dmitrõ Tištšenko. Ehk kui sellega ka peaks midagi juhtuma on elektriga kõik ning Põhja-Ukraina linn, kus endiselt valitsevad miinuskraadid nagu Eestiski, jääb külma ja pimedasse.