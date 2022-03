Noored idavirulased ootavad rohepöördelt läbipaistvust. „Kui sa tead, et midagi toimub, aga sa ei tea, mis tuleb edasi, hakkavad inimesed kartma”

33 Ida-Virumaa noort esitasid eelmise aasta lõpus peetud kliimakogu tulemusel riigihaldusminister Jaak Aabile 26 ettepanekut, kuidas teha rohepööret noorte kodukandis võimalikult edukalt. Kutse kliimakogus osaleda sai umbes 3500 noort. Huvi üles näidanute seast valis algoritm välja 40, kes moodustasid maakonna noortest esindusliku läbilõike, milles oli arvestatud meeste-naiste osakaalu, elukohta, hõivatust ja emakeelt. 33 neist osales lõpuks kliimakogu töös.

Noorte esindajatena ja kaasajatena aitasid kliimakogu korraldada kliimasaadikud: 16–25-aastased noored, kelle ülesanne on rääkida inimestega roheteemadest ja selgitada neile kliimamuutustega seotut isiklikumalt. Kliimasaadik ja kooliõpetaja Julia Politševa tunnistas, et rohepööre on idavirulastele kohati isegi hirmutav teema. Tema sõnul kardetakse ilma jääda tööst ja stabiilsusest.