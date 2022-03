SÕJARAPORT | Teet Kalmus: väidetavalt on Venemaa kaotanud juba kolmandiku tehnikast, millega nad saavad sõjas opereerida

Hersonis on Venemaa armee tagala tühi, rahvas vaenulikult meelestatud ning Ukraina armeel on tipptasemel info Venemaa armeeüksuste paiknemisest ja liikumisest. Ukraina tegi sellest infost lähtuvalt dessandi Hersoni lennuväljale ja hävitas seal üle 30 helikopteri. Puhas vuuk. Ukraina armee on hakanud tegema kontrarünnakuid.