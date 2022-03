JUHTKIRI | Veri, higi, pisarad ja hinnatõus

Paneme kõigepealt mõned faktid ritta. Esiteks, Euroopa viljaaidaks nimetatavas Ukrainas tänavu kevadel vilja külvata eriti ei saa. Teiseks, nafta- ja gaasiimport Venemaalt – seni maailma suurimate varustajate hulka kuuluvast riigist – on vähenenud ja tegelikult oleks vaja kehtestada sellele täisembargo. Kolmandaks, vaja on aidata Ukrainat ja sealt tulevaid sõjapõgenikke. Neljandaks, riigikaitse pealt ei saa midagi kokku hoida, selle rahastamist on vaja hoopis kiirendada.

Esimesed kaks tähendavad paljude igapäevaeluks vajalike kaupade hüppelist kallinemist. Viimased kaks aga seda, et riigil on vaja kõiki oma maksutulusid. Ajalooliselt on maksukoormus sõdade ajal tavaliselt kasvanud.

Elektri- ja küttekulude kasvu hüvitamiseks inimestele on valitsusel skeem õnneks juba olemas. Midagi uut pole vaja välja mõtlema hakata, meetmete pikendamisest piisab.

Valitsus olgu valmis riigiabi pakkuma, toimetulekutoetusi suurendama ja võib-olla ka ajutiselt aktsiisimaksu langetama.

Uus valukoht on kütuse hind. Hinnad tanklates on nominaalselt kerkinud enneolematule tasemele, aga ostujõudu arvestades veel mitte. Meenutame, et 2010. aastate esimesel poolel oli periood, kus bensiiniliitri eest tuli maksta 1,5 euro ringis, ent keskmine palk oli siis praegusest ligi kaks korda väiksem ja töötus suurem.

Nii et praegust hinnatõusu ei pea veel hüvitama tormama, ent valitsus peaks ette valmistama plaani, mida teha siis, kui kütusehinnad veelgi tõusevad – isegi 2,5 eurot liitri eest pole ju mõeldamatu. Euroopal on plaan Vene nafta ja gaasi asendamiseks, kuid praegust, loodetavasti lühiajaliseks jäävat hinnatõusu see enam ära ei hoia. Selle ja muude sõjast tingitud hinnakasvude leevendamiseks peab olema valmis ettevõtetele riigiabi pakkuma, elanike toimetulekutoetusi suurendama ja võib-olla ka ajutiselt aktsiisimaksu langetama.