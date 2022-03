Juhan Kivirähk: d éjà-vu Eesti poliitikas. Eesti 200 on valmis Res Publicat tegema ja valimised võitma

Jälgides Eesti praegust poliitikat ja ühiskonnaelu, võib selles näha sarnaseid jooni 20 aasta taguse olukorraga. Nii nagu praegu, oli ka märtsis 2002 Toompeal ametis Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus. Toona oli peaminister Siim Kallas, nüüd peab seda ametit tema tütar Kaja.

Enne Siim Kallast peaministri ametis olnud Mart Laari valitsus jõudis tekitada ühiskonnas palju rahulolematust – meenutagem kasvõi katseid elektrijaamad ameeriklastele maha müüa, Eesti Raudtee erastamisafääri ja lõpuks piinlikku pildiskandaali, kui Mart Laar tulistas oma poliitilise konkurendi Edgar Savisaare pildi pihta.

Aprillis 2001 juhtisid sotsiaalteadlased pöördumisega „Kaks Eestit” avalikkuse tähelepanu riigivõimu võõrandumisele: „Eesti ühiskond on jõudnud poliitilisse, sotsiaalsesse ja eetilisse kriisi. Võim on rahvast võõrandunud juba sellisel määral, et rääkida tuleb kahest erinevast Eestist.”

Praegu on vajadus Ukrainat toetada ühiskonna pealtnäha küll ühtseks muutnud, kuid see on ajutine. Ühiskonda lõhestavad sisemised probleemid pole kuhugi kadunud ja võivad pigem süveneda.