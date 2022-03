Kas Poola hävitajad jõuavad Ukrainasse? Andreas Kaju: ainult siis, kui NATO peab seda hädavajalikuks

Veebruari lõpus alanud segadus Ukrainale hävitajate andmise üle jätkub ka sel nädalal. Teisipäeva õhtul teatas Poola, et on valmis kõik oma 28 MIG-29 lennukit viima USA sõjaväebaasi Saksamaal ja andma need ameeriklastele üle.

Samal õhtul lükkas USA Poola ettepaneku tagasi. Pentagoni pressisekretär John Kirby põhjendas otsust sellega, et Poola plaan ei ole teostatav. Ta lisas hiljem, et idee on liiga riskantne, sest USA ja NATO üritavad vältida otsest konflikti alliansi ja Venemaa vahel. Kolmapäeva hommikul kinnitas Poola, et nad on valmis Ukrainale hävitajad saatma, aga ainult NATO kaudu.