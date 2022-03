JUHTKIRI | Las Vene tudengeile jääb uks paokile

Samal ajal on Venemaa kõrgkoolide rektorite liit vandunud truudust Vladimir Putinile, teatades, et toetatakse täielikult „erioperatsiooni”. Ametlikul tasandil koostööd on Vene kõrgkoolijuhtide sellise hoiaku puhul loomulikult võimatu jätkata.

Ent teisalt on ligi 7000 Vene teadlast ja teadusajakirjanikku nüüdseks kirjutanud alla sõja teisel päeval avaldatud pöördumisele, mis mõistab Putini sõja hukka. Hariduskoostöö kontekstis on oluline ka fakt, et Kremli propaganda läbi nägijaid ja sellele vastu astujaid on Venemaal kõige rohkem noorte hulgas.