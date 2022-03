ARVUSTUS | „Spencer” kisub kuninglikuks seebiooperiks

Tšiili lavastajale Pablo Larraínile meeldib teha filme ajalukku suure jälje jätnud naistest, kes väliselt on võimsad, aga sisimas ikkagi ju kõigest inimesed. 2016. aastal tõi ta kinolinale „Jackie”, kus Natalie Portman kehastas Jackie Kennedyt, keda näeme vahetult pärast president John F. Kennedy surma.

Värske draama „Spencer” järgib samasugust malli ehk see pole terviklik elulugu, vaid kitsa ajaraamiga jutustus. Me ei näe printsess Diana lapsepõlve või suurejoonelist pulma prints Charlesiga. Kujutatakse hoopis kolme päeva 1991. aasta detsembris, kui kuningakoja liikmed kogunesid Sandringham House’i jõule tähistama. Ei pea olema monarhiaekspert või sarja „The Crown” fänn, viimaks otsad kokku, et selleks ajaks oli Charlesi ja Diana abielu lootuselt karil. Printsi süda tuksus juba ühes rütmis saatusliku naise ehk Camilla Parker Bowlesiga ja Diana oli vaimse kokkuvarisemise äärel.