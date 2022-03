Ukraina on valinud kaitsesõja taktika, mille üks osa on ka Venemaa kõrgemate sõjaväelaste hävitamine - kindralid, polkovnikud, alampolkovnikud. Ja seda tehakse väga edukalt. Tänu sellele, et Venemaa armee kasutab sidepidamiseks päris tihti kaitsmata sidet. Venemaa omakorda üritab põhjustada sõjakuritegude läbiviimisega ukrainlastele kannatusi, et nad seeläbi alla annaksid.