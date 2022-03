Sattusin mõne aja eest huvitavasse keskustellu – millal on õige pöörda teise inimese poole sinatades, millal teietades? Või kas peaks kirjutama hoopis suure algustähega – Sina, Teie? Rääkimata veelgi peenematest väljenditest ja tiitlitest, olgu professor või Teie Ekstsellents.

Eks igaühel ole siin rääkida mõni oma lugu või kimbatus, mis on tekkinud. Minul näiteks on meeles, kuidas ülikoolis mõni õppejõud mind läbivalt teietas, kuigi me tegelikult tundsime päris hästi. Samal ajal mõned õppejõud, kellega mul oli vähem kokkupuuteid, sinatasid.

Samamoodi on mul ajakirjanikuna olnud omajagu kimbatust...