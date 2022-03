Lisaks see vaid suurendab venelaste soovi saavutada sõjatandril võit iga hinnaga enne, kui miski mõjuma hakkab. Ja nad teavad, et eurooplastel on kartus suur ja soov iga hinna eest läbirääkimistele minna, sest siis ei pea enam embargoga edasi minema. See on Kremlil strateegiasse sisse võetud ja nad kasutavad seda piltlikult öeldes Kiievi survestamisvahendina läbi Berliini.