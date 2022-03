Millal saab esemest kultusobjekt ja argitegevusest rituaal?

Lavastus põhineb kogukondlikul uurimusel ja dokumentaalsetel materjalidel, samas on selles maagiat, tundmatuid reaalsusi ja liba-antropoloogilist lähenemist. See on korraga nii teatriskäik kui ka muuseumikülastus, tuues vaataja ette Paidest leitud ja korterisügavustest välja kaevatud igapäevased varjatud aarded. Paidekate asjade põhjal on Toompere ja Tõniste loonud Paide Rahva Muuseumi.

Isiklikust liigutakse üldisemaks, vaatajate ja asjade vahele tekib distants, vaatenurk ja arusaam nihestuvad. Millisena paistavad eksponaadid siis, kui pole teada, kellele need täpselt kuuluvad, milleks nad on mõeldud ning kas nende omanikud on üldse päriselt

olemas?

Muuseumikülastuse jooksul kasvab näitusetuur etenduseks ning tavapäraste eksponaatide kõrvale hakkavad tekkima asjad, mis varjavad ennast ühe väikelinna süvakihtides. Paide Rahva Muuseum sünnib vana Järva Teedevalitsuse maja saalis, mille sametised kardinad ja õõtsuvad

palmid tuletavad meelde kadunud aegu, mil saali koguneti veetma kolhoosi jõulupidusid, sünnipäevi ja pulmaastapäevi.

Lavastuse dramaturg Oliver Issak: “See ruum on justkui varjusolev Eedeni aed, oaas keset tasast tühermaad, hubane nurgatagune ühes Eesti väikelinnas. Proovide jooksul oleme pikalt otsinud lahendusi, võtteid ja suundi, kuidas erinevates objektides (nii teetassis kui ka 50-liikmelises inimgrupis) varjus olevaid tähendusi esile tuua. Kõik muuseumis olevad asjad on Paides peidus, aga kus – vot seda me ei ütle!”

"Teine asi" Paide teatris 11., 12. ja 13. märtsil

Lavastajad ja koreograafid: Üüve-Lydia Toompere ja Siim Tõniste

Lavastuse kunstnik: Kärt Ojavee

Valgus: Kermo Pajula

Helimaastikud: Alvin Raat

Dramaturgia: Oliver Issak



Produktsioon: Harri Ausmaa ja Margaret Tilk



Lisainfo ja piletid:

https://paideteater.ee/teineasi