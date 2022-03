NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: atentaat Putinile

Putinit on palju võrreldud Hitleriga ning paralleele tekib aja jooksul aina juurde. Näiteks on peaaegu kindel, et sõda lõpeb seegi kord ainult üle diktaatori laiba.

Hitleri jaoks oli teatavasti eesmärk number üks kuulsusrikas võit, aga kuulsusrikas kaotus, midagi jumalate huku sarnast, polnud ka paha. Täiesti välistatud olid aga igasugused kompromissid ja läbirääkimised, need sümboliseerisid üksnes nõrkust ja reetlikkust. Tõenäoliselt valitsevad Putini peas samasugused hierarhiad: ta on nõus pigem ohverdama kõik, minema absoluutse lõpuni, aga mitte kokku leppima ja järele andma.

Iseasi on muidugi see, kas keegi Putiniga kokku leppida tahabki, ta pole ju enam tõsiselt võetav riigijuht, vaid vihatud sõjakurjategija. Igasuguse rahuleppe tingimuseks peaks olema ka Putini arreteerimine ja kohtu ette saatmine, liiga palju on kurja tehtud ja verd valatud. Kujutleda Putinit, Zelenskõid ja lääne liidreid ühe ja sama laua taga juttu ajamas ning tulevikuplaane tegemas on täiesti absurdne.

Seega on Putin igal juhul määratud kaduma, enne midagi pöördelist juhtuda ei saa. Hitleri likvideerimiseks oli omal ajal mitu võimalust: kui ta end ise oma punkris maha poleks kõmmutanud, olnuks mõne päeva pärast jaol liitlaste väed ja Hitler oleks leidnud lõpu nii või teisiti.

Seda, et Putini võiksid ümber piirata NATO väed, nii et tal ei jää muud üle, kui enesele kuul pähe kihutada, oodata pole. Seega jääb üle vaid paleepööre. Aga on siis Putini kaaskondlased sääraseks teoks üldse võimelised?

Palju on meenutatud Paul I tapmist, aga siis olid ajad sootuks teised, vene aadlike ja ohvitseride seas leidus vapraid ja otsusekindlaid inimesi. Seevastu Putin, nagu enne teda Stalingi, on ümbritsenud end üksnes selgrootute limukate ja argade tallalakkujatega. Iga vähegi iseseisvat mõtlemist ilmutav isik on hoolikalt eemaldatud kui võimalik konkurent.