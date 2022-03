JUHTKIRI | Ärme alahinda põgenikeküsimust

Mastaabi hoomamiseks: näiteks Valga ja Võru on umbes 12 000 elanikuga linnad, Tartus on 90 000 elanikku. Me ei taha selle võrdlusega praegust põgenike vastuvõtmise ja aitamise entusiasmi vaigistada. Vastupidi – Eesti peab olema valmis Ukraina sõjapõgenikke aitama nii palju ja nii kaua kui vaja. See on meie moraalne kohus.

Eesti peab olema valmis Ukraina sõjapõgenikke aitama nii palju ja nii kaua kui vaja. See on meie moraalne kohus.

Kuid selleks, et paari või rohkema Võru-suuruse linnatäie inimeste ootamatu lisandumisega hakkama saada, peame selgelt mõistma, et olukorra pikaajaliseks haldamiseks ei piisa soojast südamest ja kodanikeühendustest. Peame olema valmis selleks, et sõja eest põgenenud inimesed on sunnitud jääma siia aastateks.

Lähemate nädalate jooksul tuleb käima saada riiklikud süsteemid, mis tagavad, et põgenike lapsed saaksid hakata hiljemalt sügisel koolis käima, et kõigile oleks kättesaadav elementaarne arstiabi, et põgenikel oleks võimalik tööd otsida ja leida. Ja et valitsus eraldaks omavalitsustele kõige selle korraldamiseks piisavalt raha.

Praegu puudub korralik ülevaade, millise töise kvalifikatsiooniga on sõjapõgenikud. Pole isegi täpset ülevaadet, kus nad Eestis paiknevad. Segadust suurendab see, et osa põgenikke sõidab Eestist peatselt edasi. Ruttu tuleb saada üleriigiline ülevaade, kes ja kuhu on saabunud – muidu on häid pikaajalisi plaane keeruline teha. Küllap on põgenike seas ka õpetajaid ja meditsiinitöötajaid – neile saab ja tuleb nii palju kui võimalik toetuda hariduse ja arstiabi tagamises. Ukraina lastele hariduse andmist raskendab ju keelebarjäär ja tervishoius nappis juba ennegi töötajaid.

Praegu koordineerib sõjapõgenikega seotud tegevusi sotsiaalministeeriumi juurde loodud põgenikestaap eesotsas neli päeva nädalas töötava Tea Varrakuga. Sellest on vähe, põgenikega tegelemiseks on vaja suuremate volitustega institutsiooni.