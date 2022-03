Kurb tõsiasi on, et tegemist on alles põgenikekriisi algusega. Hetkel asuvad vastuvõtupunktid Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Pärnus. Paljuski on põgenike vastuvõtukeskused loodud kohaliku omavalitsuse initsiatiivil ning riigi abita. Puudub selge ja ühtne koordineerimine ning paljud omavalitsusjuhid ütlevad, et küsimusi on rohkem kui vastuseid.