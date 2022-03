Täna on Putini juurde kutsutud Aljaksandr Lukašenka ning väga suure tõenäosusega nõuab Putin, et Valgevene armee avaks lääne pool uue rinde, sidudes nii ära Ukraina väeosad, kes on sealt Kiievi poole liikumas. Lukašenka poeg on sisuliselt pantvangis Moskvas ja Lukašenka on väljapääsmatus olukorras.

Viimases hädas on Venemaa propagandamasin liikunud täielikult fantastikamaailma. Vene armee esindaja rääkis sealsetes meediakanalites, et ukrainlased on nakatanud biorelvaga palju linde ja need linnud lastakse lahti Venemaa poole.