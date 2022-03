Ukraina presidendi nõunik: Venemaal ei ole Ukrainas aset leidvast sõjategevusest selget pilti

Ukraina presidendi nõunik ning Ukraina esindaja Valgevenes toimunud kõnelustel Mõhhailo Podoljak kirjeldas pikas usutluses venekeelsele väljaandele Current Times, kuidas kahe riigi läbirääkimised kulgevad ning miks pole need pärast kolme vooru endiselt mingeid nähtavaid tulemusi andnud.

Podoljaki hinnangul ei mõistnud Vene delegatsioon algusest peale Ukrainat. “Sisuliselt ei ole Kremlil reaalset pilti maailmas, sealhulgas ka Ukrainas toimuvast “sõjalisest operatsioonist”. Nad on endale välja mõelnud mingisuguse illusoorse maailma, kus võitlevad natside ja fašistide vastu," kirjeldab ta. Sõja teiseks nädalaks on see viinud selleni, et Moskva üritab mõjutada Ukraina läbirääkijaid taktikaga, kus loob humanitaarkatastroofe ja piirab ümber Ukraina linnasid.