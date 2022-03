Eimar Rahumaa: Venemaa sõjamasin võiks päevapealt pankrotti veereda. Lääs peab vaid loobuma oma silmakirjalikkusest

Veel keerulisem lugu on investeeringutega, musta raha imbumisega Venemaalt ja mujalt Euroopasse ja Pōhja-Ameerikasse. Võtame “kuldsed passid”. Investeeri mõni miljon dollarit ja sa saad alatise elamisloa, mille mōne aasta möödudes konverteerid selle riigi passiks ning saad kodakondsuse. Suurbritannias oli hiljaaegu veel jõus täpne skaala, et viie miljoni naela eest tuli oodata kodakondsust viis aastat, kümne paigutamisel lühenes see kahele. Londonist sai Londongrad. Kümmekonna aastaga (2008-2018) asus sinna elama 815 venelast, Hispaaniasse üle 5000, teistest maadest paistavad silma Läti, Küpros, Kreeka, Malta ja Ungari