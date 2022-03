Kai Rimmel: liitlastest ei pruugi ellu jäämiseks piisata. Peame üles ehitama oma tsiviilkaitse

Ukraina oli kaitstud paremini kui kunagi varem, sest Euroopa Liit ja NATO tegid pai. Praegu vaatame ahastusega, kuidas naised ja lapsed varjuvad pommide eest keldritesse. Või hukkuvad.

Usume, et Eesti on paremini kaitstud kui eales, mistõttu pole mõelnud vaenlase pommirahe eest varjumisele. Erinevalt Soomest, kus arendajatel lasub kohustus uute korruselamute ja kaubanduskeskuste alla projekteerida ja ehitada nõuetekohased varjendid, piirdume meie autodele varjualustega. Ma pole kindel, et nendes vähestes uusehitistes, kus leidub keldreid, vastaksid panipaigad sõja aja tingimustele, pakkudes piisavalt ruumi ja õhku. Kas meie keldrid üldse peavad vastu pommitamisele?

Ehitusnormatiive tuleb muuta, et ühtegi uusehitist ei rajataks ilma varjendita. Päästeametist kostab, et inimeste kaitsmiseks tegeletakse ennekõike evakuatsiooniküsimustega. Varjumise soovitusi hakati välja töötama, kui Venemaa alustas Ukrainas tsiviilelanike pommitamist.