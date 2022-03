Kui Hiina ostab üles Venemaa strateegilise tähtsusega tööstusharud, siis tähendab see nii varastamise lõpetamist kui ka seda, et Venemaa on täielikult de facto Hiina majandusliku mõju all. Täielikult Hiinast sõltuv paariariik, kelle jaoks Peeter I kunagi raius lahti akna Euroopasse, aga nüüd on see aken kinni ja ehitatakse kiirelt võimast müüri lisaks. Eriti irooniline oleks see veel selles aspektis, et ka Põhja-Korea eksisteerib praegusel kujul suuresti ainult tänu Hiinale.

Venemaa intellektuaalid tunnistavad, et nüüd nad saavad aru, mida tundsid Saksamaa sõjavastased intellektuaalid kolmekümnendate lõpus.