SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene üksustel on toidust selline puudus käes, et said ametliku loa röövida

Sõjakaotused. Konventsionaalses sõjas on alati inimkaotused ning kõige kurvem on see, et tihtipeale on kõige suuremad kaotused tsiviilelanike hulgas. Ukraina ütles oma kaotusteks üle 1300 sõjaväelase, ameeriklaste hinnangul on see isegi üle 2000 inimese, samas kaotused tsiviilelanikkonna hulgas on palju-palju suuremad. Venemaa armee kaotusteks on ameeriklased nimetanud äärmiselt konservatiivselt hinnates vähemalt 6000 inimest, ukrainlaste endi väljakäidud arvud on kaks korda suuremad, kusjuures on neil endi väidetel külmkambrites tuhandeid Venemaa armee sõdurite surnukehasid, mille vastu agressor vähimatki huvi ei tunne. Sõjavange on nii palju, et nendega tegelemiseks on UKraina olnud sunnitud tegema eraldi struktuuri.

Venemaa armee juhtkond andis rohelise tule marodööritsemisele, mida eufemistlikult kutsutakse "samosnabženija".