INTERVJUU | Briti opositsioonijuht: tahame Venemaa vastu veelgi karmimaid samme

Neljapäeval kohtusite Tapal teenivate Briti sõduritega. Mis tundega lahkusite?

See oli tõeline privileeg. Eestis teenivate sõdurite arvu on nüüdseks kahekordistatud. Minu sõnum neile oli lihtne: esiteks, aitäh teenistuse eest! Teiseks, Briti opositsioonijuhina tulin teatama, et leiboristlik partei toetab NATO missiooni ja nende tegevust täielikult. Kolmandaks, nagu ütlesin ka siinsetele poliitikutele: meie parteid kaitsevad ühiselt Ukrainat Vene agressiooni vastu ja meie toetus NATO vastu on kõigutamatu. Sõdurid on pühendunud missioonile täielikult, nad teavad väga hästi, miks nad Eestis on, ja on oma töö üle uhked.

Kui hästi teie valijad mõistavad, miks on halvima stsenaariumi korral vaja riskida Briti sõdurite eludega selleks, et kaitsta Eestit?

Nagu Eestiski on Briti avalikkus Ukraina pärast väga mures. Näeme häirivaid pilte kohutavast vägivallast, sealhulgas sünnitushaigla pommitamisest. Venemaa tegevusele reageerimisele on väga tugev toetus ja Briti avalikkus toetab jõuliselt NATO-t, ilmselt rohkemgi kui paljudel varasematel aastatel. Mõistetakse, miks on vaja kollektiivkaitset ja Balti riikidesse NATO vägesid. Mitte ainult Eesti kaitseks, vaid kogu Euroopa julgeoleku tagamiseks. On väga oluline, et ka poliitikud käivad siin sellele sõnumile tähelepanu juhtimas.