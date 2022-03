JUHTKIRI | Eesti paisub kümnendiku võrra. Olgem valmis!

Kerge on langeda pessimismi. Miks peaks eeldama, et riik, mis ei suutnud täita isegi lihtsat ülesannet oma inimesi koroonaviiruse vastu vaktsineerida, saab hakkama praeguse põgeniketulvaga Ukrainast? On ju muutujaid praegu märksa rohkem.