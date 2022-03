„Viikingite” fännina annan selle jätkusarjale „Viikingid: Valhalla” andeks nii mõndagi, mida kriitilisem vaataja võib-olla ei andestaks. Esiteks ajalooline tõepära. Juba „Viikingites” olid ajalugu ja müüt lootusetult põimunud ning nii on ka jätkusarjas, mis on vaadatav täiesti omaettegi, sest sündmused leiavad aset üle saja aasta hiljem.

Kõige tähtsam küsimus on muidugi see, kuidas läheb eestlastel.