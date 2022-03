KOMMENTAAR | Stephen S. Roach: ainult Hiina suudab Venemaa peatada

Seni uskusid paljud, et Venemaa ja Hiina loovad ühise strateegia uueks külmaks sõjaks. Ma ise nimetasin seda Hiina kolmnurkgambiidiks: ühineda Venemaaga, et suruda Ameerika Ühendriigid nurka samal viisil, nagu Hiina-Ameerika lähenemine 50 aastat tagasi surus nurka Nõukogude Liidu. Ometi on Putini kohutav sõda Ukraina vastu pööranud selle kontseptsiooni pea peale.