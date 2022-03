Vene vägede edasiliikumine on viimastel päevadel suuremas osas peatunud. Ent sõja alguses langes Ukraina Zaporižžja ja Hersoni oblastites venelaste kätte mitu linna, nende seas ligi 300 000 elanikuga Hersoni oblastikeskus. Ehkki Mariupoli linn pole siiani alistunud, kuulutasid Krimmi okupatsioonivõimud esmaspäeval, et ihaldatud maismaaühendus on Donbassi ja Krimmi vahele viimaks loodud. Ettevalmistusi tehakse ka värskelt okupeeritud aladel uue korra kehtestamiseks.