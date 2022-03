KOLUMN | Mart Kadastik: ukrainlased põgenevad sõja, venelased enda eest

Seltskond mu selja taga räägib väga vaikselt. Ometi pean pealt kuulma nende venekeelset juttu, tahtmatult, sest nad on nihutanud oma laua küttekehale lähemale. Nagu minagi. Märtsikuine Lissabon on väljas õhtustamiseks üsna jahe.

Märkasin neid – kahte viiekümnendates abielupaari – juba siis, kui nad tänaval menüüstendi uurisid. Ilmselge, et nad ei ole odioossed oligarhid, kelle luksusjahid rannas loksuvad. Kui veel loksuvad.

Vene miljardäridel on tõesti keeruline aeg. Neist tuntuim Roman Abramovitš on läinud nädalast Ühendkuningriigis persona non grata. Seevastu on ta 2021. aasta detsembrist Portugali ja seega Euroopa Liidu kodanik. Väidetavalt olid Abramovitši esivanemad juudid, kelle 15. sajandi inkvisitsioonivõim ajas Ibeeria poolsaarelt minema ja kelle järeltulijail on õigus Portugali passile.

„Putin,” kostab mu kõrvu nimi, mida ei tahaks kuulda. Seejärel püüan kinni venekeelse „ubitsa”, mis eesti keeles tähendab mõrtsukat.