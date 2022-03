Daniel Gros: Putini Potjomkini armee fassaad laguneb meie silme all

Sõda on tahete võitlus, leidis Saksa strateeg Carl von Clausewitz umbes 200 aastat tagasi. Sellest lähtudes on raevukalt oma kodumaad kaitsvatel ukrainlastel sissetungivate Vene vägede ees kindel eelis.

Kuid sõja võitmiseks peavad tahet toetama sõjalised vahendid ja siin on eelis Venemaal. Omakorda on Venemaa aga märksa nõrgem kui lääs, kellele ta tegelikult viimaks vastu tahab astuda.

Majanduslikus ning tööstuslikus mõttes on Venemaa parimal juhul keskmise suurusega jõud. Tema tootmisvõimsus on kõigest pool Saksamaa omast ning SKT sama suur kui Itaalial. Euroopa Liidu SKT on Venemaa omast kokku tervelt kümme korda suurem. Ning kõik need arvud kehtivad aja kohta, mil ei kehtinud veel karistussanktsioonid, mis hakkavad nüüd alles lõivu nõudma.